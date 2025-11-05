Emekli polis memuru uyuşturucuyla yakalandı
05.11.2025 10:59
Anadolu Ajansı
Sakarya'da emekli polis memurunun aracında 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emekli polis memuru gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente uyuşturucu madde girişinin engellenmesine yönelik istihbarat destekli çalışma yürüttü.
Emekli polis memuru N.A.'nın İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine zanlının kullandığı araç, D-100 kara yolunun Serdivan Esentepe mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
