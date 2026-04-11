Ev arkadaşlarının kavgası kanlı bitti
11.04.2026 08:37
Bıçaklı yaralamaya ilişkin polis inceleme başlattı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde arkadaşlar arasında çıkan kavgada kanlı bitti.
Birlikte yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.T. arkadaşı C.O.'yu bıçakladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
C.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın şüphelisi M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.