Evde çıkan yangın samanlığa da sıçradı

Dikmen Mahallesi'nde bulunan O.A.'ya ait olduğu öğrenilen bir evde, henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıktı. Evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.