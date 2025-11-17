Evde çıkan yangın samanlığa da sıçradı
17.11.2025 16:02
İHA
Sakarya'da evde çıkan yangın evin bitişiğindeki samanlığa sıçramasıyla alevler her tarafı sardı.
Dikmen Mahallesi'nde bulunan O.A.'ya ait olduğu öğrenilen bir evde, henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıktı. Evde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.