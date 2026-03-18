Evinde kumar oynattı, 49 kişiye toplam 817 bin TL ceza kesildi

Olay Karasu ilçesinde yaşandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda Karasu'daki kumar oynattığı tespit edilen şüphelinin evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada, farklı sayıda kumar oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen mavi, yeşil, sarı, mor ve kırmızı renkli pullar, 104 adet tombala kağıdı, 90 adet tombala topu, adet tombala oynatma masası ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde de kumar oynadığı tespit edilen 49 kişi hakkında ise toplam 817 bin 533 lira idari para cezası uygulanırken, 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.