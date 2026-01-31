Evini uyuşturucu serasına çevirmiş
31.01.2026 10:24
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde evini uyuşturucu üretim serasına çeviren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Geyve ilçesinde evin bir odasını adeta uyuşturucu üretim serasına çeviren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 13 adet saksı içerisinde 15 adet (5-30 cm) Hint keneviri, kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan bir adet çadır, muhtelif sıvı ve toz halinde gübreler, 4 adet LED armetür, budama için kullanılan makas, iki adet havalandırma fanı, bir adet zamanlayıcı priz, bir adet nemlendirme cihazı, bir adet ilaçlama spreyi ve yetiştirmede kullanılan bitki toprağı ele geçirildi.
