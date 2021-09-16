Genç kürekçiler Sakarya'da kampa girdi

Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 17:54
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası, 9-10 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek.
Kampta yer alan milli sporcular ise şöyle:
JM4- (Genç erkekler dört tek): Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Serkan Erkal, Enver Erman
JW2- (Genç kızlar iki tek): Aslıhan Naran Akkay, Ruken Ülgey
JW1x (Genç kızlar tek çifte): Deniznur Serra Baykara
JM1x (Genç erkekler tek çifte): Eren Efe Kara
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