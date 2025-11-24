Kapıları açık otomobil ile yolculuk yaptı
24.11.2025 14:59
DHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobil kapıları açık şekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek trafikte seyretti.
Adapazarı Kuzey Terminali ve Karasu Kavşağı arasındaki Çevreyolu Caddesi'nde trafikte kapıları açık bir şekilde ilerleyen otomobil görüntülendi.
Yüksek sesle müzik dinleyerek seyir halinde olan otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Trafiği tehlikeye düşüren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
