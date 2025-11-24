Kapıları açık otomobil ile yolculuk yaptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir otomobil kapıları açık şekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek trafikte seyretti.

Yüksek sesle müzik dinleyerek seyir halinde olan otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Adapazarı Kuzey Terminali ve Karasu Kavşağı arasındaki Çevreyolu Caddesi'nde trafikte kapıları açık bir şekilde ilerleyen otomobil görüntülendi.

