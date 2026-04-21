Kavganın bedeli ağır oldu. Kişi başı 180 bin TL ceza
21.04.2026 16:49
Sakarya'da trafikte tartışmaya başlayan, sonrasında araçlarından inerek kavgaya tutuşan iki sürücüye kişi başı 180 bin TL'den toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. İkisinin de ehliyetine el konuldu, araçları trafikten men edildi.
Olay Sakarya'da, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Trafikte yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle araçlarından inen iki sürücü, birbirlerinin üzerine yürüdü.
Tartışma büyüyünce taraflar kavgaya tutuştu. Polisler durumu fark edince olaya müdahale etti.
Yakın zamanda değişen Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücülere kişi başı 180 bin TL, toplamda 360 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kanun açıkça şunları söylüyor:
“Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.”
Sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı ve ifadelerinin alındığı da öğrenildi.
