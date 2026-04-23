Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ize rastlanılmadı
23.04.2026 15:20
Sakarya'da bir çocuğun balık tutarken Sakarya Nehri'ne düştüğü iddia edildi. Nehirdeki arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde herhangi bir ize rastlanılmadı.
Olay, Erenler ilçesinde yaşandı.
Akrabalarıyla birlikte balık tutan ve oltaya takılan balığı almak isterken 10 yaşındaki A.İ.'nin nehre düştüğü iddia edildi.
Yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.
Günün erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları AFAD, itfaiye, polis, JAK ve STK ekiplerince tekneler ile devam ettirildi.
Arama çalışmalarının sonucunda hala kayıp çocuğa dair bir ize rastlanılmadı.
