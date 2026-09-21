Muhtar aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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