Muhtar aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
21.09.2026 16:34
Olaya ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'da bir muhtar, hafif ticari aracının içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'nde Kadınlar Plajı yakınlarında meydana gelen olayda, Bezirgan Mahallesi Muhtarı Murat Ali Duman, 54 AHB 943 plakalı hafif ticari aracının içerisinde başından vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.