Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor (Sakarya Haberleri)

Sakarya'da hayvanları beslemek için gittiği nehirde akıntıya kapılan Emirhan Henden'i arama çalışmaları, ikinci gününde devam ediyor.

Sakarya Haberleri 04.07.2021 - 17:12

Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki nehirde akıntıya kapılan 20 yaşındaki Emirhan Henden, AFAD ve dalgıç polisler tarafından aranıyor.

Olay, dün, Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek istedi. Nehre girip karşıya geçmek isteyen Henden, akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve dalgıç polisler geldi. 

Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi. Yağmur nedeniyle yükselen nehirde güçlükle arama yapıldı.

Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor.

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