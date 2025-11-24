Oto kurtarıcıları kule gibi dizdiler
24.11.2025 16:29
DHA
Sakarya'da bir oto kurtarıcının üzerine 3 ayrı oto kurtarıcı koyan 4 sürücüye toplam 8 bin 288 TL para cezası kesildi.
Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bir oto kurtarıcının üstüne 3 oto kurtarıcının üst üste yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerini belirledi.
4 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Yükün düşmeyecek şekilde sağlam bağlanması' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 8 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.