Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Cihangir, hayatını kaybetti
15.08.2026 00:11
Otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yol kenarında bisikletiyle oyun oynayan 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu, otomobilin çarpması yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi'nde meydana geldi. Cadde kenarında 3 tekerli bisikletiyle oyun oyan Cihangir Nalbantoğlu'na, M.K.(47) idaresindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Cihangir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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