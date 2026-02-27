Özel davetiyeli poker masasına operasyon

Kumar organizasyonunu düzenlediği tespit belirlenen 1 şüpheli hakkında ise "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ofiste yapılan aramalarda; poker pulları, oyuncu isimlerinin yer aldığı çetele kağıtları, 1 adet pos cihazı ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

