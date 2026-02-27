Özel davetiyeli poker masasına operasyon
27.02.2026 16:10
Özel davetiyeyle kumar oynatan kişilere operasyon düzenlendi.
Sakarya'da sosyal medya üzerinden özel davetiyeyle kumar oynatan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi yakalanırken, toplam 208 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada, bir grubun sosyal medya platformları üzerinden organize şekilde belirli kişilere özel davetiye göndererek gizli ofislerde poker oynattıkları tespit edildi.
Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslar, suç delillerini yok etmek için kumar malzemelerini pencereden aşağı atmaya çalıştı. Polis ekiplerinin engellediği girişimin ardından 19 kişi yakalandı.
208 BİN 872 TL İDARİ PARA CEZASI
Ofiste yapılan aramalarda; poker pulları, oyuncu isimlerinin yer aldığı çetele kağıtları, 1 adet pos cihazı ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde kumar oynadığı tespit edilen 18 kişiye toplam 208 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.
Kumar organizasyonunu düzenlediği tespit belirlenen 1 şüpheli hakkında ise "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
