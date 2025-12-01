Polis kaçakçılarla mücadeleye devam ediyor
01.12.2025 14:23
İHA
Sakarya'da polis ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Adapazarı ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.Y. gözaltına alınırken ev ve aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet kartuş, 65 şişe sahte bandrollü ve gümrük kaçağı alkollü içki, 103 adet cinsel içerikli gümrük kaçağı hap ele geçirildi.
