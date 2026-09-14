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Sakarya merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

14.09.2026 15:26

Sakarya merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
DHA

Operasyonlara Özel Harekat ekipleri destek verdi.

DHA
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Sakarya merkezli 6 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince “Sokaklar Güvende” soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

 

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Adana, Yalova, Denizli ve Çanakkale'de toplam 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyona 120 personel katıldı.

 

Operasyonda S.Y., D.K., O.T.K., Ö.B., K.Ö., M.A.Z. ve A.Ş. gözaltına alındı.

 

Operasyonda S.Y., D.K., O.T.K., Ö.B., K.Ö., M.A.Z. ve A.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 100 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 15 kartuş, 7 cep telefonu ve 'Nitelikli yağma' kapsamında değerlendirilen 1 evrak ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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