Sakarya merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Operasyonda S.Y., D.K., O.T.K., Ö.B., K.Ö., M.A.Z. ve A.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 100 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 15 kartuş, 7 cep telefonu ve 'Nitelikli yağma' kapsamında değerlendirilen 1 evrak ele geçirildi.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Adana, Yalova, Denizli ve Çanakkale'de toplam 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyona 120 personel katıldı.

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