Sakarya merkezli DAEŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 15:15
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan kararlar doğrultusunda, Adana, Ankara ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2'si Irak, biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin eylemlerine ilişkin fotoğraf ve video görüntülerinin ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.
Sakarya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sakarya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.