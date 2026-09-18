Sakarya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama
18.09.2026 16:32
Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Sakarya'da yasa dışı bahis sitelerine hesap sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı. Yaklaşık 562 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlenen şüphelilerden 26'sı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında çalışma yürütüldü.
Çalışmada, internet ortamındaki yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları toplandığı, bazı kişilerinse banka hesaplarını para karşılığında kullandırarak yasa dışı bahis oynatılmasına olanak sağladığı belirlendi.
Şüphelilerin hesap hareketlerinde, yaklaşık 562 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Sakarya merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 26'sı tutuklandı.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.