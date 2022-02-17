Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Adapazarı ilçesinde 15 Şubat akşamı Köprübaşı Mahallesi mevkisinden nehre atlayan S.Ş'nin (31) bulunması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.



S.Ş'nin en son görüldüğü bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarına 4 deniz polisi, AFAD'tan 9 personel ve 4 araç, itfaiye ve sağlık ekipleri katılıyor.



Kaybolan S.Ş'nin kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için nehre atladığı ileri sürülmüştü.

