Sakarya Nehri'ne atlayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:42
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Adapazarı ilçesinde 15 Şubat akşamı Köprübaşı Mahallesi mevkisinden nehre atlayan S.Ş'nin (31) bulunması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.
S.Ş'nin en son görüldüğü bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarına 4 deniz polisi, AFAD'tan 9 personel ve 4 araç, itfaiye ve sağlık ekipleri katılıyor.
Kaybolan S.Ş'nin kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için nehre atladığı ileri sürülmüştü.
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