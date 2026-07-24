Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
24.07.2026 12:54
Cankurtaranlar riske karşı uyarıyor.
Sakarya sahillerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle üç ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
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