Sakarya'da 2 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Serdivan ve Sapanca ilçelerinde tespit edilen adreslere yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 450 gram metamfetamin maddesi, 19.40 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 66.90 gram tütün maddesi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.