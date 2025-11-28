Sakarya'da 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Serdivan'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste operasyon düzenlendi.

