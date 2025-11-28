Sakarya'da 3 adrese uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
28.11.2025 14:11
İHA
Sakarya'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığı gerekçesiyle adreste düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Serdivan'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 315,63 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan tütün, 2 adet 130 gram uyuşturucu yapımında kullanılmış aseton maddesi, 113,58 gram sentetik cannabinoid maddesi, 5,95 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza malzemesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.
