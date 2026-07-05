Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
05.07.2026 14:10
3 Bölge olumsuz hava koşullarından etkilendi.
Olumsuz hava koşulları Sakarya'da denize girmeye engel oluyor.
Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler, kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.
Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere geçici süreyle yasak getirildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından alınan karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar denize girişler kısıtlandı.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.