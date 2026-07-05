Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Sakarya 'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler, kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere geçici süreyle yasak getirildi. İlçe kaymakamlıkları tarafından alınan karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar denize girişler kısıtlandı.