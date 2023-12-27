Sakarya'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yol kontrolü yaparken 3 aracı durdurdu.
Araçlardaki aramalarda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnsan kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.
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