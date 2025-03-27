Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi (Sakarya Haberleri)
Sakarya'da 370 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde ve tırda yapılan aramada, 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sakarya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Sakarya