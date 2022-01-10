Sakarya'da 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 10.01.2022 - 12:24
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 kilo 200 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında şüpheli H.G'nin ikametgahında arama yaptı.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 14 kavanoz ve plastik bidonda 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, H.G. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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