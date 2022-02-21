Sakarya'da ambalaj ve plastik fabrikasındaki yangına müdahale ediliyor

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 09:09
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj ve plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevlerin hızla büyüdüğü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Sakarya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sakarya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.