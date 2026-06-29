Sakarya'da 'Anadolu Mirası' operasyonu. 806 parça tarihi eser ele geçirildi
29.06.2026 16:55
Toplamda 806 parça ele geçirildi.
Sakarya'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda 806 parça tarihi obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışması sonucu 26 Haziran'da Geyve ilçesi İnciksuyu Mahallesi'ndeki adrese Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 'Anadolu Mirası' adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 584 sikke, 177 değerli taş ve 45 çeşitli obje olmak üzere toplam 806 tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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