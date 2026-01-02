Sakarya'da bir işçi fabrika odasında ölü bulundu

Sakarya'da bir işçi, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu. İşçinin ölüm nedeni henüz tespit edilmedi.

Ölüm sebebinin belirlenmesi için T.'nin cansız bedeni Sakarya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri ise tahkikata başladı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hendek ilçesinin Kargalıhanbaba mahallesindeki bir fabrikanın dinlenme odasında, fabrika işçisi B.T., iş arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

