Sakarya'da Bulgaristan göçmenlerine 14 Kasım seçimleri için "oy kullanımı" çağrısı

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 13. kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor.

4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan iki genel seçimin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu sefer hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimler için 3. kez sandık başına gidecek.

Türkiye'de çifte vatandaşlığı bulunan seçmenler, 126 sandıkta, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın da cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim için oy kullanacak.

- "Sandığa gitmek bir duyarlılık meselesidir"

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, AA muhabirine, 4 Nisan'da seçimlerin gerçekleştirildiğini, hükümetin kurulamaması üzerine 11 Temmuz'da tekrar seçimlere gidildiğini anımsattı. Bilaloğlu, 14 Kasım Pazar günü tekrar sandık başına gidileceğini ifade ederek "Bu yıl 3'üncü seçime gidiyoruz, oradaki siyasi partiler koalisyon mu kuracaklar, tek başlarına iktidar olacak parti varsa bir an önce hükümeti kurmalarını istiyoruz." dedi.

Son seçimde Sakarya'da tek sandıkta 432 oy kullanıldığını belirten Bilaloğlu, bu seçimde de kentte bir sandık kurulacağını anlattı. Bilaloğlu, HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlı seçmenlerimiz ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın sürekli gidip gelme ve irtibatı söz konusu. Oradaki işlerin ve sosyal hakların olması, tüm bunların düzgün bir şekilde hayata geçirilmesi açısından da seçimlere katılmamız ve orada haklarımızı savunacak partilerin yer alması bizim için önem arz etmektedir. Azınlıkların eksiklerinin tamamlanması, Türkçenin zorunlu ders olması, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlı kardeşlerimizin sosyal haklarının verilmesi gibi taleplerimiz söz konusudur. Bu nedenle bu seçimlere katılmamız önem arz etmektedir. Tüm çifte vatandaşlı kardeşlerimizden sandığa gelip oylarını kullanmalarını talep ediyoruz. Bu çok önemli, bir duyarlılık meselesidir."

Seçimlerin huzur içinde gerçekleşmesi için bütün çabaları gösterdiklerini dile getiren Bilaloğlu, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde bulunan Emine Oba İlkokulu'nda kurulacak sandıkta saat 07.00 ile 20.00 arasında oy kullanılabileceğini hatırlattı.

Bilaloğlu, Bulgaristan'da yaşayan azınlıkların haklarının korunması ve soydaşların mecliste yer almasının önem arz ettiğini dile getirerek vatandaşların sandığa gidip iradesini ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'ye 1989 yılında 42 yaşındayken geldiğini anlatan Hüseyin Şakiroğlu da "Orada akrabalarımız var. Onlar için buradan oy vereceğiz, destekleyeceğiz onları. Türklerin mecliste temsil edilmesi önemli. Oradaki Türklerin haklarının korunması için oy vereceğiz. Türklerin meclise girmesi lazım onun için buradaki göçmenler sandığa gitsin ve oylarını kullansın." dedi.

- "Türklerden oluşan HÖH ilk kez bir cumhurbaşkanı adayı çıkarttı"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun da Bulgaristan hükümetinin 2016 yılında Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kurulan sandık sayısının 35'e düşürülmesine ilişkin kararın uygulamadan kaldırıldığına değinerek Kocaeli'de 4 Nisan seçimlerinde Gebze ve İzmit olmak üzere 2 sandık, 11 Temmuz seçimlerinde ise kısıtlamanın kaldırılmasının ardından 6 sandık açıldığını ifade etti.

Kocaeli'de vatandaşların 14 Kasım seçimlerinde ise Gebze'de 2, Çayırova, Darıca, Körfez, Derince, İzmit ve Karamürsel'de birer olmak üzere 8 sandıkta oy kullanılabileceğini aktararak "Bazı sandıklarda geçen sefer olduğu gibi makine ile oy kullanılacağından dolayı geçersiz oy kullanılma ihtimaline karşı Hak ve Özgürlükler hareketi tarafından hazırlanan animasyon videoyu izleyerek bilgi sahibi olabilirler. Makine ile oy kullanma ve eskiden olduğu gibi kalem ile işaretlenerek kullanılacak oyların geçersiz olmaması için vatandaşlar kendi bölgelerindeki derneklerle görüşerek bilgi alabilirler." dedi.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenlerine oy kullanmaları çağrısında bulunan Günay, şunları kaydetti:

"Bulgaristan demokrasi tarihi adına önemli bir gelişme de çoğunluğu Türklerden oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi tarafından ilk kez bir Cumhurbaşkanı adayının çıkartılmış olması. Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı'nın, Hak ve Özgürlükler Hareketinin de Genel Başkanı olmasından dolayı Bulgaristan içinde ve Bulgaristan dışında yaşayan Türk ve Müslümanlardan ciddi bir destek görmesi beklenmektedir. Böylesi önemli bir seçimde oy kullanma hakkı bulunan Bulgaristan vatandaşlarının mutlaka oylarını kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Kocaeli'deki Balkanlar ve Bulgaristan Türklerine yönelik faaliyetleri bulunan dernekler de güçlerini birleştirerek ortak olarak çalışma yürütmektedir. Komşumuz Bulgaristan'da yaşayan insanlarımızın da mutlaka oylarını kullanmaları gerektiğini hatırlatmak isterim."



