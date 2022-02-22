Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı (Sakarya Haberleri)

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 18:39

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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