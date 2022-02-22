Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 18:39
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sakarya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.