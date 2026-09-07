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Sakarya'da denize girişler yasaklandı

07.09.2026 15:22

Sakarya'da denize girişler yasaklandı
IHA

Sakarya'da denize girişler yasaklandı.

İHA
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz şartlar sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya çevresinde etkili olan yüksek dalga ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı tehlikesi üzerine sahil ilçelerinde kırmızı alarm verildi. 

 

Öğle saatlerinde Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından peş peşe yasak kararları duyuruldu. Can güvenliğinin sağlanması amacıyla sahillerde önlemler arttırıldı. 

 

Bölgede görev yapan sahil güvenlik, cankurtaran ve zabıta ekipleri sahil şeridindeki denetimlerini artırarak vatandaşları sudan çıkardı ve denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. 

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