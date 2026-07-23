Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Dalga boylarının artması ve rip akıntısı riskine karşı Karasu, Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları tarafından denize giriş yasağı kararı alındı.

Sakarya ’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi.

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