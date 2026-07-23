Sakarya'da denize girmek yasaklandı
23.07.2026 13:03
Sakarya'nın üç ilçesinde denize girişler yasaklandı.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi.
Dalga boylarının artması ve rip akıntısı riskine karşı Karasu, Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları tarafından denize giriş yasağı kararı alındı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyarırken, denize girmemeleri için sık sık anonslar yapıldı.
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