Sakarya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
08.11.2026 11:38
Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bitişik iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde N.C. ve Y.C'ye ait bitişik iki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evlerde yaşayan 4'ü çocuk 8 kişi kendi imkanları ve komşularının yardımıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen biri çocuk, iki kişi sağlık görevlileri tarafından Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
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