Sakarya'da FETÖ/PDY davasında iki sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Naciye ve eşi Alişan Alişan yer almazken avukatları hazır bulundu.



Celse arasında Naciye Alişan ile ilgili "CGNAT" ve baz istasyonu kayıtlarının karşılaştırılmasına ilişkin bilirkişi raporunun geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında iki sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, ayrıca Naciye Alişan için "Anayasayı ihlal" suçundan şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini istedi.



Söz alan sanık avukatı, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmak yapmak için süre istedi.



Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.



- Süreç



FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.



İddianamede, Alişan hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



FETÖ/PDY kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası, bu davayla birleştirilmişti.



