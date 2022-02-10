Sakarya'da göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı (Sakarya Haberleri)

Sakarya'da göçmen kaçakçılığı ve 10 farklı suçtan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 11:29

Sakarya'da göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erenler ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 11 ayrı suçtan 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S'yi (48) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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