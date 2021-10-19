Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, D-650 kara yolunda seyir halindeyken Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde gözünden rahatsızlanan tır şoförü, aracını yol kenarına park etti.



Bu sırada devriye gezen Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, tır şoförünün gözlerine damla damlatmaya çalıştığını ancak zorlandığını fark etti.



Aracından inen trafik polisi Mustafa Bulut, şoförün gözlerine damla damlattı.



Gözlerinde yanma ve kurumaya bağlı rahatsızlık olduğu öğrenilen tır şoförü, kendisine yardım eden polise teşekkür edip yoluna devam etti.

