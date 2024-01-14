Sakarya'da iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü

Selahiye Mahallesi Uzel Sokak'ta İ.T'ye (47) ait iki katlı müstakil evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kentin birçok yerinden görülen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, müstakil ev büyük çapta hasar gördü.
Yangının elektrik kontağından veya sobadan çıktığı değerlendiriliyor.
Sakarya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sakarya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Sakarya