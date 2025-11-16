Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
16.11.2025 16:01
İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara Caddesi Karasu Adliyesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Kazada sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yön tabelalarına çarptı.
Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SAKARYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAKARYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.