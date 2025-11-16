Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazada sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yön tabelalarına çarptı.

