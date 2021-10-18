Sakarya'da iş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren bir banka ile yanındaki züccaciye dükkanının camı, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi tarafından parke taşıyla kırıldı.



İş yerlerinin camının kırıldığını fark eden çevredeki esnaf, polis ekiplerine haber verdi.



Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.





