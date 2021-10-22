Sakarya'da kaçak 16 milyon 260 bin boş makaron ele geçirildi

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 15:51
Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında tespit edilen bir depoda arama yaptı.
Aramalarda, bandrolü bulunmayan 16 milyon 260 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Kaçak ürünlerle ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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