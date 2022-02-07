Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi (Sakarya Haberleri)

Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Haberler - Sakarya Haberleri Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 16:52

Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Sakarya'da durdurulan kamyonlarda 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, durdurulan 3 kamyonda yaptıkları aramalarda, 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücüler T.İ, H.Y. ve T.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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