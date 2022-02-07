Sakarya'da kamyonlarda 14 milyon 510 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sakarya'da durdurulan kamyonlarda 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler, durdurulan 3 kamyonda yaptıkları aramalarda, 14 milyon 510 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.



Gözaltına alınan sürücüler T.İ, H.Y. ve T.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.