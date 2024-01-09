Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 6 dereceye düştü.



Sıcak ve güneşli havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.



Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınar Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.



Kardelenler, bölgeye gelen fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

