Sakarya'da kavga ettiği 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, Sakarya'nın Erenler ilçesinde kavga ettiği iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.



Yazılı Mahallesi'nde B.B. ile K.F. ve A.S. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda darbedilen B.B, A.S. ve K.F'yi bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı A.S. ameliyata alındı, K.F. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olay yerinden kaçan şüpheli B.B, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince suç aletiyle yakalandı.