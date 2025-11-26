Sakarya'da korkutan ev yangını
26.11.2025 15:58
İHA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Keşkekler Mahallesi'nde K.D.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasara yol açan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
