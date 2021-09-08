Sakarya'da marketten 400 bin lira değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya Haberleri 08.09.2021 - 18:28
SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir marketten yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki bir marketten yaklaşık 400 bin liralık malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın 3 şüpheli tarafından marketin üst katındaki pencereden içeri girilerek gerçekleştirildiğini tespit etti.
Zanlılardan birinin eski market çalışanı olduğunu da belirleyen ekipler, şüphelileri Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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