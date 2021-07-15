Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı (Sakarya Haberleri)

Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Sakarya Haberleri 15.07.2021 - 16:20

Sakarya'da moloz yığınları altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde moloz yığınlarının altında kalan 4 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkezdeki boş arsada moloz yığınlarının altından köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek 4 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı. Köpek yavruları kontrol için rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Sakarya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sakarya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA SAKARYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...