Sakarya'da otelde silahlı çatışma: İki can kaybı var

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir otelde çıkan silahlı çatışmada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, olayla ilgili L.M. A.Y. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yılmaz ve Sezer, hayatını kaybetti. M.S.'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayda Cavit Yılmaz, Ufuk Sezer ile M.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya 'nın Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi'ndeki otelin eğlence merkezinde gece saatlerinde, işletme sahipleri Cavit Yılmaz (62) ve A.Y. (52) ile müşteriler L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ve E.Ş. (34) arasında tartışma çıktı.

