Sakarya'da palet fabrikasında yangın
14.06.2026 18:44
Yangında ölen veya yaralanan olmadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde Anadolu Otoyolu kenarında bulunan palet fabrikasında saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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