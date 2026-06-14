Sakarya'da palet fabrikasında yangın

Sakarya 'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde Anadolu Otoyolu kenarında bulunan palet fabrikasında saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.