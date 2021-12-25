Sakarya'da polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, havaların soğumasının ardından sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.



Polis ekiplerince sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok bölgeye mama bırakıldı.

